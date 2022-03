Roma, 27 mar. (LaPresse) – “E’ passato più di un mese dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, dall’inizio di questa guerra crudele e insensata, una guerra che rappresenta una sconfitta per tutti per tutti noi. C’è bisogno di ripudiare la guerra”. Così Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro.

