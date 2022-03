Roma, 27 mar. (LaPresse) – “La mia vita adesso mi ricorda un thriller, non so cosa succederà domani”, “forse ci sarà un altro procedimento contro di me, vivo alla giornata”. Lo ha detto a ‘Che tempo che fa’ la giornalista russa Marina Ovsyannikova, che ha manifestato la sua contrarietà all’invasione dell’Ucraina esponendo un cartello in diretta durante l’edizione serale del telegiornale di Canale Uno. La giornalista ha confidato di avere “paura, più per i suoi figli che per lei”, ma ha affermato di non aver mai pensato di emigrare in un altro Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata