Roma, 27 mar. (LaPresse) – “Non cerchiamo di cambiare il regime al potere in Russia, cerchiamo solo di fermare la guerra” in Ucraina. Lo ha detto l’Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell in un’intervista a Sky News Arabia, dopo che ieri il presidente Usa Joe Biden, parlando dalla Polonia, ha affermato che Putin “non può rimanere al potere”.

