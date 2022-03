Gerusalemme, 27 mar. (LaPresse/AP) – Due uomini armati hanno ucciso due persone e ne hanno ferite altre quattro in una sparatoria a Hadera, in Israele, prima di essere uccisi dalla polizia. L’identità degli uomini armati non è stata immediatamente resa nota, ma la polizia li ha chiamati “terroristi”. I video girati dalle telecamere di sicurezza che circolano sui media israeliani mostrano due uomini con la barba lunga che aprono il fuoco prima di essere colpiti. Il servizio di soccorso israeliano Mada ha confermato la morte di un uomo e di una donna e ha affermato che quattro persone sono rimaste ferite, due in modo grave. La polizia israeliana ha confermato la morte dei due aggressori. Il primo ministro Naftali Bennett si è precipitato sul posto. L’incidente arriva pochi giorni dopo che un aggressore arabo ha ucciso quattro persone in un accoltellamento nel sud di Israele.

