Roma, 27 mar. (LaPresse) – Secondo gli exit poll dell’emittente tedesca Zdf, l’Spd, partito del cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha vinto le elezioni nel Saarland con il 44% dei voti. Sconfitta per la Cdu, crollata al 27,5%. Seguono i Verdi al 6% e Alternative für Deutschland al 5,5%. Per Scholz si è trattato del primo test elettorale da quando è entrato in carica a dicembre.

