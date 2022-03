Roma, 27 mar. (LaPresse) – Un uomo di 48 anni è stato arrestato per l’omicidio di Tommaso Dini, il 50enne accoltellato a Scandicci (Firenze), in piazza Piave la notte scorsa. Il movente dell’aggressione sarebbe legato a forti contrasti tra i due per questioni di lavoro.

