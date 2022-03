Milano, 27 mar. (LaPresse) – “È stata molto dura, una bella gara, una battaglia serrata. Loro erano veloci in curva, noi in rettilineo, le gomme si degradavano, lui ha fatto qualche trucchetto, ma alla fine ho visto che avevo un po’ di velocità in più. Così abbiamo dato un nuovo inizio alla nostra stagione”. Lo ha detto il pilota Red Bull Max Verstappen, vincitore del Gran Premio di Arabia Saudita di Formula 1 al termine di una lotta serratissima con il ferrarista Charles Leclerc.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata