Milano, 27 mar. (LaPresse) – “Mi sono davvero divertito in questa gara, sono battaglie combattute, dure ma correte, tutte le gare dovrebbero essere così. Avrei voluto vincere ma non ce l’ho fatta, era difficile per me tenere dietro Max in rettilineo. C’è sempre stato rispetto, e quando chiudi una gara come questa, in cui abbiamo spinto fino al limite, ovviamente c’è rispetto, ma sono un po’ deluso”. Lo ha detto il ferrarista Charles Leclerc, giunto secondo nel Gran Premio di Arabia Saudita alle spalle di Max Verstappen su Red Bull.

