Milano, 27 mar. (LaPresse) – Nella lotta al Covid “siamo in una fase diversa, non possiamo immaginare di gestire questi mesi dove siamo più all’aperto” come quelli precedenti. “In questa stagione, quando si sta più all’aperto ci possiamo permettere una maggiore libertà, poi valuteremo passo dopo passo”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza a Che tempo che fa su Rai3.

