Milano, 27 mar. (LaPresse) – Per la fine dell’obbligo per le mascherine al chiuso, prevista al momento dal 1° maggio, “lo valuteremo nel mese di aprile, noi abbiamo scelto un approccio più graduale”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza a ‘Che tempo che fa’ su Rai3, ricordando il dato delle prime dosi in Italia a oltre il 91%. “È un dato straordinario e per questo io dico ‘passo per passo’, teniamo una linea di prudenza ma la linea è quella che ci deve aprire a una fase nuova”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata