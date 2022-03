Milano, 27 mar. (LaPresse) – “Pensare di gestire la pandemia come un anno fa sarebbe fuori dalla storia perché siamo in una situazione diversa soprattutto grazie al 91,36% di persone sopra i 12 anni che si è vaccinata. Noi possiamo guardare il futuro con maggiore fiducia” ma “questo non significa che la pandemia è finita. Ci vogliono cautela e fiducia”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza a ‘Che tempo che fa’ su Rai3

