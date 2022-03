Milano, 27 mar. (LaPresse) – Nessuna modifica alle norme che regolano l’isolamento per i positivi al Covid-19 che, anche dopo il 1° aprile, dovranno attendere 7 giorni se vaccinati o 10 se senza dose per il primo tampone. È quanto si apprende da fonti del ministero della Salute. Il decreto, che entrerà in vigore il 1° aprile prevede infatti “il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata