Roma, 26 mar. (LaPresse) – “Speriamo e preghiamo perché questa guerra, vergognosa per tutti noi, per tutta l’umanità, finisca al più presto: è inaccettabile… Ogni giorno in più aggiunge altre morti e distruzioni”. Così Papa Francesco, ricevendo in udienza la Federazione Italiana Ricetrasmissioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata