Roma, 26 mar. (LaPresse) – La Russia è pronta per un dialogo con gli Stati Uniti, ma solo su basi paritarie e reciproche, ma da Washington non c’è disponibilità. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dalla Tass. “Non stiamo evitando il dialogo e siamo pronti a negoziare, ma rigorosamente alla pari” ma da Washington non ci sono “segnali visibili”, ha sottolineato la portavoce, “Al contrario la parte americana sta facendo di tutto per complicare ulteriormente il funzionamento delle missioni estere russe negli Stati Uniti. Esortiamo ancora una volta Washington a pensare alle conseguenze”.

