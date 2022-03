Roma, 26 mar. (LaPresse) – “Ieri dal capo di gabinetto di Zelensky è arrivata la notizia che l’Ucraina accoglie l’Italia come uno dei garanti dell’accordo tra Russia e Ucraina quando ci sarà, e questo dimostra che non siamo stati per nulla marginali in questo periodo, al massimo siamo stati discreti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a In Onda su La7, sottolineando che “la telefonata che farà Draghi a Putin va nella direzione di un coordinamento europeo che abbiamo avuto giovedì per chiedere a Putin un cessate il fuoco e permetterci di evacuare i civili”. L’Italia “non ha mai chiuso i contatti di alcun tipo con alcun partner perchè continuamo a lavorare all’obiettivo della pace”, ha chiarito il ministro sottolineando che l’Italia ha “una linea rossa con la Russia per gestire le evacuazione dei civili dall’Ucraina”.

