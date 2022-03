Roma, 26 mar. (LaPresse) – “In questo momento siamo tutti preoccupati come Nato e Ue perché Putin sta arretrando, la sua guerra non sta andando bene e questo potrebbe aumentare la sua aggressività, potrebbe aumentare i bombardamenti russi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite a In Onda su La7. “E’ per questo che noi da una parte continuiamo a colpire Putin con le sanzioni e dall’altra dobbiamo portarlo al tavolo di pace sia per il cessate il fuoco sia per l’accordo di pace complessivo”, ha spiegato il ministro.

