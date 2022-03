Roma, 26 mar. (LaPresse) – “Biden ha detto che la Nato è un’alleanza difensiva e questo è un principio che noi stiamo stabilendo in questi giorni, noi non interverremo con una no-fly zone in Ucraina perchè scoppierebbe la terza guerra mondiale, non manderemo aerei da combattimento della Nato in Ucraina. Noi lavoriamo per la pace e lavoriamo affinchè Putin si sieda al tavolo e trovi un accordo e tratti con gli ucraini”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a In Onda su La7, commentando il discorso pronunciato dal presidente Usa da Varsavia.

