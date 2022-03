Milano, 26 mar. (LaPresse) – Un funzionario della Casa Bianca ha chiarito che il presidente Usa Joe Biden non ha chiesto un cambio di regime in Russia quando ha detto che Putin “non poteva rimanere al potere”. Quello che intendeva il presidente “era che a Putin non può essere permesso di esercitare il potere sui suoi vicini o sulla regione. Non stava discutendo del potere di Putin in Russia o del cambio di regime”, ha specificato il funzionario.

