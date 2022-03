Milano, 26 mar. (LaPresse) – “Gli Stati Uniti forniranno altri 100 milioni di dollari per la sicurezza civile, inclusi veicoli blindati e attrezzature alle guardie di frontiera e alla polizia nazionale ucraine, che sono in prima linea per salvare le vittime e proteggere i civili dal brutale assalto di Putin”. Lo annuncia in un tweet il Segretario di Stato Usa Antony Blinken.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata