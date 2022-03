Roma, 26 mar. (LaPresse) – “Le forze Usa non sono in Europa per fare la guerra alla Russia ma per difendere gli alleati della Nato” e “non si sposteranno in Ucraina finchè non sarà invaso il territorio della Nato”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando da Varsavia. Il leader ha quindi avvertito Vladimir Putin di non spostarsi su “un solo centimetro” del territorio dell’Alleanza atlantica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata