Roma, 26 mar. (LaPresse) – La Nato è “un’alleanza difensiva, non ha mai cercato di combattere contro la Russia”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando della guerra in Ucraina da Varsavia. “Usa e Nato hanno lavorato per mesi per prevenire la guerra”, “la Russia ha rifiutato ogni proposta, ha mostrato disinteresse in ogni negoziato e ha iniziato subito con la violenza”, ha aggiunto il presidente sottolineando che gli Usa non avevano “nessun interesse alla guerra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata