Roma, 26 mar. (LaPresse) – “La dipendenza dagli idrocarburi russi deve finire”, “gli Usa aiuteranno, per quanto possibile, tutti i Paesi a uscirne”. Lo ha affermato il presidente Usa Joe Biden, parlando da Varsavia. “Ci sposteremo il più velocemente possibile verso le rinnovabili e lo faremo, in modo che i giorni in cui qualunque nazione sia soggetta ai capricci di un tiranno qualsiasi saranno finiti”, ha aggiunto il presidente.

