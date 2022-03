Roma, 26 mar. (LaPresse) – “Per l’amor di Dio, quest’uomo non può rimanere al potere”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, riferendosi al presidente russo Vladimir Putin, durante il suo discorso a Varsavia. “Un dittatore vuole ricostruire un impero ma non cancellerà mai l’amore per la libertà dei popoli, l’Ucraina non cederà mai alla Russia, quello ucraino sarà un popolo che avrà un futuro luminoso”, ha aggiunto il leader Usa.

