Roma, 26 mar. (LaPresse) – Il presidente Usa Joe Biden ha discusso degli ulteriori sforzi per aiutare l’Ucraina a difendere il suo territorio, nell’incontro con i ministri di Esteri e Difesa di Kiev a Varsavia. I leader hanno anche parlato delle azioni in corso da parte degli Stati Uniti per ritenere il presidente russo Vladimir Putin responsabile della “brutale aggressione” in coordinamento con alleati e partner, anche attraverso le nuove azioni sanzionatorie annunciate dal presidente a Bruxelles il 24 marzo. Ne dà notizia la Casa Bianca.

