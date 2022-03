Roma, 26 mar. (LaPresse) – “Dobbiamo prepararci per una lunga battaglia per la libertà”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando da Varsavia riguardo alla guerra in Ucraina. “Dobbiamo rimanere uniti, non sarà facile, ci saranno dei costi ma è un prezzo che dobbiamo pagare”, ha aggiunto Biden.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata