Roma, 26 mar. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in visita a Varsavia, ha affermato che “non è sicuro” che la Russia abbia cambiato strategia in Ucraina. Ieri il ministro della Difesa russo ha affermato che l’obiettivo su cui si concentreranno le forze si Mosca è la “liberazione” del Donbass, suggerendo che l’attacco non sarebbe stato ulteriormente intensificato nelle altre aree del Paese.

