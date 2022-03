Roma, 26 mar. (LaPresse) – “Non abbiate paura. Queste sono le prime parole al primo discorso pubblico del primo Papa polacco dopo la prima elezione nell’ottobre 1978, queste parole cambieranno il mondo”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando della guerra in Ucraina da Varsavia. “Il Papa ha portato questo messaggio qui a Varsavia nel suo primo viaggio a casa come Papa nel 1979, parlò del potere della fede, della resilienza e delle persone, di fronte a un sistema brutale, era un messaggio contro la repressione, un messaggio di poter superare la crudeltà di una guerra non giusta” e “questo messaggio arrivò quando l’Unione Sovietica regnava con il pugno di ferro e poco dopo un movimento importante scatenò la democrazia in tutto il mondo”, ha aggiunto Biden.

