Firenze, 26 mar. (LaPresse) – “All’ultima edizione invernale non ho partecipato perché la pandemia mi ha fatto abbastanza paura. Ma alla prossima edizione di Pitti Uomo, a giugno, ci sarò”. Lo ha detto l’imprenditore e stilista Brunello Cucinelli, presidente di Brunello Cucinelli Spa, intervenendo all’evento “Future For Fashion 2022” nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, organizzato da Confindustria Firenze, in collaborazione con il Comune e il Centro Firenze per la Moda Italiana.

