Roma, 26 mar. (LaPresse) – “Chiedo nuovamente la vostra fiducia e non mi interessa prendere il 50,1 per cento dei voti. Anzi vi dico che se il risultato sarà così risicato sarò il primo a fare un passo indietro. Perché a fronte di un risultato così di misura lascerei il Movimento che in questo momento ha bisogno si una leadership forte e di una forte investitura. Allo stesso modo però con una decisa riconferma le cose cambieranno”. Così Giuseppe Conte nel video messaggio tramesso sui social in vista del voto di domani e lunedì sulla leadership.

