Milano, 26 mar. (LaPresse) – Perez su Red Bull partirà in pole position nel Gran Premio di Arabia Saudita in programma domani. Con 1’28″200 ha superato all’ultimo giro per appena 25 millesimi il ferrarista Leclerc, che aveva dominato insieme al compagno di squadra Sainz fino a quel momento. Sainz che ha chiuso quarto a 202 millesimi, Verstappen con la Red Bull quarto a 261.

