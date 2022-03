Milano, 26 mar. (LaPresse) – La Formula 1 e la Fia “possono confermare che a seguito di discussioni con tutti i team e i piloti, il Gran Premio di Arabia Saudita continuerà come programmato”. Così la Federazione internazionale dell’automobilismo in una nota, dopo che ieri si erano create preoccupazioni per la sicurezza a seguito di un attacco contro un deposito petrolifero di Aramco non lontano dal circuito, a Jeddah. “A seguito dell’incidente ampiamente riportato che ha avuto luogo a Jeddah – spiega la nota – c’è stata un’intensa discussione tra tutte le parti interessate, le autorità del governo saudita e le agenzie di sicurezza che hanno fornito assicurazioni complete e dettagliate che l’evento è sicuro. Il dialogo resta aperto con tutte le parti interessate”.

