Roma, 26 mar. (LaPresse) – “Nell’ultima settimana il tasso di incidenza a 7 giorni risulta compreso fra 250 e 1.000 casi per 100.000 abitanti in tutte le fasce d’età ad eccezione delle fasce d’età 0-9 e 10-19 anni in cui supera i 1.000 casi per 100.000 abitanti. Il tasso di incidenza a 7 giorni dei ricoveri risulta in aumento in tutte le fasce di età ad esclusione della fascia 30-39 anni”. E’ quanto si legge nel report esteso dell’Istituto superiore di sanità (ISS) con i dati della sorveglianza delle infezioni da Covid-19.

