Milano, 26 mar. (LaPresse) – Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, dovrà ricoverarsi per sottoporsi a nuove cure. Lo ha detto lui stesso nel corso di una conferenza stampa: “La mia ripresa dopo il trapianto – ha spiegato – è stata ottima, ma purtroppo queste malattie sono subdole e dalle ultime analisi sono emersi campanelli d’allarme e potrebbe esserci il rischio di una ricomparsa. Per evitare che questo accada dovrò fare un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere l’ipotesi negativa”. Mihajlovic, che nel 2019 aveva dovuto affrontare la malattia, ha usato una metafora calcistica: “Questa volta non entrerò, come due anni fa, su un avversario lanciato, ma giocherò d’anticipo per non farlo partire”. Infine si è mostrato fiducioso, definendo la malattia “molto coraggiosa per tornare ad affrontarmi. Ma se non gli è bastata la prima lezione, gliene daremo un’altra”.

