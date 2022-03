Milano, 26 mar. (LaPresse) – “Prendiamoci del tempo per riflettere e capire con lucidità. L’unica mossa azzeccata ora è rialzare la testa e lavorare per il futuro. Grazie al pubblico di Palermo per il calore e grazie a tutti i tifosi che da sempre ci hanno trasmesso entusiasmo e affetto”. Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, in un post su Instagram dopo la delusione dell’esclusione dai Mondiali del Qatar a opera della Macedonia del Nord.

