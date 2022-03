Milano, 25 mar. (LaPresse) – È ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’Azienda Ospedale-Università di Padova il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Lo rende noto la Direzione Generale dell’Azienda in una nota. Alle 23:02 di giovedì Brugnaro è giunto in pronto soccorso in codice rosso cosciente ma provato da un evento acuto. È stato trasferito in terapia intensiva intorno alle 4 del mattino dopo approfondimenti nelle strutture d’urgenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata