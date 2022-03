Milano, 25 mar. (LaPresse) – Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni nei confronti di cinque entità e individui con sede in Russia e Nord Corea e un’entità nella Repubblica popolare cinese per attività di proliferazione ai sensi dell’Iran, Corea del Nord e Siria Nonproliferation Ac (INKSNA). “Queste misure fanno parte dei nostri sforzi per ostacolare la capacità della Corea del Nord di portare avanti il suo programma missilistico e sottolineano il ruolo negativo che la Russia svolge sulla scena mondiale nel portare avanti programmi preoccupanti di proliferazione”, sottolinea il Dipartimento di Stato americano in una nota.

