Milano, 25 mar. (LaPresse) – “Ci stiamo avvicinando alla pace, ci stiamo avvicinando alla vittoria. Questa guerra non può essere senza vittoria. Così sarà. Non possiamo fermarci nemmeno per un minuto perché ogni minuto riguarda il nostro destino, il nostro futuro e la nostra sopravvivenza”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio alla nazione.

