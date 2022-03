Roma, 25 mar. (LaPresse) – Secondo il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen eventuali sanzioni degli Stati Uniti alla Cina a causa dei suoi legami con la Russia “non sono necessarie o appropriate”. “Saremmo molto preoccupati se fornissero armi alla Russia o cercassero di eludere le sanzioni che abbiamo messo in atto contro il sistema finanziario russo e la banca centrale – ha detto in un’intervista alla Cnbc – ma non vediamo accadere questo”.

