Roma, 25 mar. (LaPresse) – “Querelare un giornale per istigazione a delinquere è una cosa ridicola”. Lo dice a LaPresse Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine dei giornalisti commentando la notizia dell’ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, che ha presentato oggi in procura a Roma una querela per istigazione a delinquere e apologia di reato in relazione a un articolo pubblicato dal quotidiano ‘La Stampa’ il 22 marzo scorso in cui, secondo Razov, si sarebbero violate le regole del giornalismo in quanto nel titolo (“Guerra Ucraina-Russia: se uccidere Putin è l’unica via d’uscita”), a suo avviso, si considerava la possibile uccisione di Putin.

