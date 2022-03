Milano, 25 mar. (LaPresse) – “Abbiamo bisogno di partner per accelerare il processo con cui essere meno dipendenti” sull’energia “il prima possibile” e ci concentreremo sull’aumento dei prezzi, “vogliamo fare tutto il possibile per considerare le conseguenze per cittadini, famiglie, imprese nell’Ue”. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel all’arrivo al Consiglio odierno.

