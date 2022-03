Torino, 25 mar. (LaPresse) – “Inizieremo un’operazione umanitaria con Grecia e Turchia per evacuare tutti coloro che vogliono lasciare Mariupol”. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron. “Lo faremo nelle migliori condizioni possibili, questa città di 400mila abitanti ne ha ormai 150mila che vivono in condizioni catastrofiche – ha aggiunto – Ci sono state discussioni concrete con il sindaco di Mariupol, lo facciamo in trasparenza con le autorità ucraine e il presidente Zelensky. E poi negozieremo con la parte russa. Avrò un colloquio con Vladimir Putin entro 48 ore per ultimare i dettagli”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata