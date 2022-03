Roma, 25 mar. (LaPresse) – “Il processo negoziale è molto difficile. La delegazione ucraina ha preso una posizione forte e non rinuncia alle sue richieste. Insistiamo, prima di tutto, su un cessate il fuoco, garanzie di sicurezza e integrità territoriale”. Lo dice il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, aggiornando sull’andamento dei negoziati. Kuleba smentisce poi che sia stato trovato un accordo su quattro punti, su un totale di sei, come detto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan. In particolare, “la lingua ucraina è e sarà l’unica lingua di stato in Ucraina”, ha detto Kuleba.

