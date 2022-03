Milano, 25 mar. (LaPresse) – L’Ucraina ha chiesto agli Stati Uniti 500 missili antiaerei Stinger di fabbricazione americana e 500 missili anticarro Javelin al giorno. È quanto emerge da un documento visionato dalla Cnn che descrive in dettaglio gli elementi richiesti da Kiev. Al 7 marzo, a meno di due settimane dall’invasione russa dell’Ucraina, gli Stati Uniti e altri membri della Nato avevano inviato in Ucraina circa 17.000 missili anticarro e 2.000 missili antiaerei. Da allora, i paesi della Nato, compresi gli Stati Uniti, hanno mantenuto il flusso di armi e attrezzature, anche se la Russia ha minacciato di prendere di mira le spedizioni. L’ultimo pacchetto americano di assistenza alla sicurezza da 350 milioni di dollari approvato a fine febbraio è arrivato in Ucraina negli ultimi giorni, ha affermato un alto funzionario della difesa, mentre i prossimi due pacchetti per un totale di 1 miliardo di dollari hanno già iniziato ad arrivare. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato a Bruxelles che “i sistemi di armamento, le munizioni e le nostre armi stanno fluendo in Ucraina mentre parlo”.

