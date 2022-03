Bruxelles, 25 mar. (LaPresse) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è detto “veramente grato” ai leader dell’Unione europea, per il sostegno finanziario e militare, per il supporto umanitario, per l’accoglienza dei rifugiati, ma ha chiesto ai leader riuniti nel Consiglio europeo di imporre sanzioni alla Russia che comprendano anche l’energia. Lo riferisce un funzionario Ue a margine del Consiglio europeo in corso a Bruxelles. Il tema è ancora divisivo, diversi leader europei spingono per adottare subito sanzioni contro l’export di fonti energetiche dalla Russia, evidenziando che “lottare a difesa della libertà ha un costo”, mentre altri propendono per un approccio più graduale. Zelensky, nel suo intervento durato una decina di minuti, ha parlato anche della situazione dei combattimenti nelle città, delle conseguenze sui civili e dell’impossibilità per molti di lasciare le città stesse.

