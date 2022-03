Milano, 25 mar. (LaPresse) – Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato che potrebbe avere degli incontri con il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nei prossimi giorni, nell’ottica di metter fine alla guerra in Ucraina. Lo ha riferito Sabah. “Potrei incontrare Putin nei prossimi giorni per valutare gli incontri che ci sono stati al vertice Nato, poi ho intenzione di dirgli: ‘Ora dovresti essere tu l’artefice del prossimo passo per la pace’, per risolvere il conflitto incoraggiando una via d’uscita dignitosa dalla situazione”, ha detto Erdogan.

