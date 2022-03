Roma, 25 mar. (LaPresse) – “Ora non è il momento di andare a guardare veramente che cosa ho detto o non detto, come mi sono comportato. Quelli sono conti che ognuno fa con la sua coscienza, non li deve fare con la politica. La politica oggi deve parlare del presente e del domani. In questo momento l’unica cosa che può fare una politica che vuol bene al Paese e vuole la pace è stare uniti, seguire la posizione degli alleati e gli alleati, infatti, non hanno espresso nessun dubbio sulla tenuta della nostra posizione”. Così il premier, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles, rispondendo a una domanda su alcune posizione dei leader di Lega e M5S, Matteo Salvini e Giuseppe Conte.

