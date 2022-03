Milano, 25 mar. (LaPresse) – “La libertà di stampa da noi è sancita dalla Costituzione. Forse in un certo senso non è una sorpresa che l’ambasciatore russo si sia così inquietato con un giornale italiano che poteva esprimere degli atteggiamenti di critica, perché in fondo lui è l’ambasciatore di un Paese dove non c’è la libertà di stampa. Da noi c’è e da noi si sta molto meglio. Glielo direi subito”. Così il premier, Mario Draghi, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles.

