Milano, 25 mar. (LaPresse) – “Non dobbiamo perderci in ricordi di come uno avrebbe dovuto essere e non è stato. Penso che la cosa più importante sia guardare avanti. Poi questi conti si fanno con la coscienza ma anche con il proprio elettorato. Non ora”. Così il premier, Mario Draghi, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles rispondendo a una domanda con riferimento al segretario della Lega, Matteo Salvini, e al leader del M5S, Giuseppe Conte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata