Roma, 25 mar. (LaPresse) – “Il formato del G20, è importante. Ma, d’altra parte, nelle condizioni attuali, quando la maggior parte dei partecipanti a questo formato è – su loro iniziativa – in uno stato di guerra economica con noi, non accadrà nulla di fatale” se non dovessimo partecipare. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in merito alle parole di Joe Biden che si è detto favorevole a un esclusione di Mosca. Lo riporta la Tass. “In ogni caso la Russia sarà pronta, se possibile, a prendervi parte”, ha sottolineato ancora.

