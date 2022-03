Leopoli (Ucraina), 25 mar. (LaPresse/AP) – Da quando è cominciato l’invasione dell’Ucraina, un mese fa, le forze russe hanno ripetutamente attaccato strutture mediche, colpendo ospedali, ambulanze, medici, pazienti e persino neonati, con almeno 34 aggressioni documentate indipendentemente dall’Associated Press. A ogni nuovo attacco cresce la protesta pubblica, che chiede procedimenti giudiziari per crimini di guerra contro il presidente russo Vladimir Putin, i suoi generali e i massimi consiglieri del Cremlino. Per arrivare una condanna, i pubblici ministeri dovranno dimostrare che gli attacchi non sono semplicemente incidenti o danni collaterali. Il modello che emerge, seguito giorno per giorno da AP, “mostra la prova di un attacco coerente e implacabile contro le stesse infrastrutture civili progettate per salvare vite umane e fornire un rifugio sicuro ai più vulnerabili in Ucraina. I giornalisti di AP in Ucraina hanno visto in prima persona i risultati mortali degli attacchi russi contro obiettivi civili: gli ultimi istanti di bambini i cui minuscoli corpi sono stati dilaniati da schegge o gli arti lacerati; decine di cadaveri, compresi quelli di bambini, ammucchiati in fosse comuni”, scrive Ap, “gli attacchi deliberati agli ospedali saranno probabilmente una priorità assoluta per i pubblici ministeri per i crimini di guerra”. Questo resoconto degli attacchi alle strutture mediche fa parte di uno sforzo più ampio dell’AP e della serie ‘Frontline’ di PBS per tenere traccia delle prove di potenziali crimini di guerra commessi durante uno dei più grandi conflitti in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale. Il progetto War Crimes Watch Ukraine lanciato da AP e Frontline include dettagli su apparenti attacchi mirati e distruzione indiscriminata di edifici e infrastrutture civili.

